«Уважаем ее выбор»: Евгения Медведева покинула шоу Ольги Бузовой после скандала

Фигуристка Евгения Медведева решила покинуть шоу ТНТ «Это нормально?», которое ведут Ольга Бузова и Дмитрий Дибров. Спортсменка ушла из студии после скандала, который устроил певец Шура.

На телеканале активно набирает популярность новый проект, в котором звезды и обычные россияне пытаются найти ответы на каверзные вопросы. В очередном выпуске гостями стали артист Шура и фигуристка Медведева. Во время обсуждения темы, нормально ли брать детей с собой на вечеринку, разгорелись споры, из-за которых шоу покинул сначала вокалист, а затем и Евгения.

Свой поступок спортсменка объяснять не стала. Единственное, что она сказала перед тем, как уйти за пределы камер: «Я пошла». Ольга Бузова не осудила поступок звездной гостьи. Она отметила, что фигуристка могла не выдержать накала страстей, поэтому приняла решение покинуть съемки.

«Мы уважаем ее выбор», - подчеркнула Ольга.

Напомним, что в студии проекта также появился бывший муж Ксении Бородиной Курбан Омаров. И Бузова не упустила возможность публично подшутить над ним.