«Глядя на нашу пару, люди верят, что есть любовь»: Ляйсан Утяшева трогательно обратилась со сцены к Павлу Воле

Телеведущая Ляйсан Утяшева трогательно обратилась со сцены к мужу Павлу Воле. Она призналась ему в любви и поблагодарила за поддержку.

17 декабря в столичном особняке Леман прошла ежегодная премия журнала HELLO! Одну из наград получила в этот вечер экс-гимнастка Ляйсан Утяшева. Когда она поднялась на сцену за статуэткой, то произнесла речь, в которой упомянула супруга.

«Он так часто признавался мне в любви со сцены. А сегодня я хочу признаться ему в любви. Паш, все что у меня сейчас есть, — это благодаря тебе. Все, что у меня было, — это благодаря Ирине Александровне Винер и благодаря моей маме. А сейчас поддерживаешь меня ты, во всем. Спасибо тебе большое. Спасибо за твое плечо. Правда, глядя на нашу пару, люди верят, что есть любовь», — сказала Ляйсан.

Отметим, что награду Утяшева получила за свои проекты, включая спектакль «Carmen P.S.», где телеведущая выступила автором, идейным вдохновителем, продюсером и исполнительницей главной роли.

Ранее Ляйсан Утяшева поделилась свадебными кадрами с Павлом Волей.