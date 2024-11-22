Ляйсан Утяшева поделилась редкими свадебными кадрами с Павлом Волей

Влюбленные в 2012 году расписались в ЗАГСе, а затем устроили скромное торжество для самых близких людей. Утяшева на тот момент уже была беременна.

«12 лет вместе, вместе и навсегда! Люблю тебя, Пашенька... Очень трогательно это все, с годами особенно как-то, взрослеем. Так быстро пронеслись эти 4380 суток вместе. Я помню каждый. Они самые счастливые, светлые, наполненные смыслом и детским смехом», - поделилась экс-гимнастка.

В своем обращении к мужу знаменитость также пожелала, чтобы «танец в парке, с которого все началось, не заканчивается».

Воля сделал предложение Ляйсан, когда она варила на кухне борщ. Телеведущая признавалась, что в тот момент чистила картофель и не ожидала обнаружить возлюбленного с кольцом. В 2013 году у праы в клинике Майами родился сын, которому дали имя Роберт по совету бабушки гимнастки, а в 2015 году у супругов появилась дочь София. Бывшая гимнастка уточняла, что назвала девочку в честь матери — Зульфию Утяшеву в поездках за границу часто называли Софией, не выговаривая настоящего имени.

Ранее Ляйсан Утяшева призналась, что ревновала Павла Волю к партнершам по кадру.