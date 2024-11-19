Ляйсан Утяшева призналась, что ревновала Павла Волю к партнершам по кадру. Об этом она рассказала в своем шоу «Дерзкая готовка».

Супруга Павла Воли сообщила, что ревновала комика, когда тот снимался в картине «Платон». Согласно сюжету, Воля играл московского тусовщика, а актриса Елизавета Лотова — его возлюбленную. В кадре не раз мелькали поцелуи актеров.

«Меня переклинивало. Честно, до сих пор меня сводят с ума эти красивые пары, в которых он актер с какой-нибудь а-ля Моникой Беллуччи целуется. Ну как не завестись-то? Как не ревновать?!» — задалась вопросом Утяшева.

Гимнастка также вспомнила, как однажды потеряла веру в любовь — это случилось после смерти ее матери.

«Когда я резала картошку, готовя борщ, она у меня упала. Стою, расстроилась, а он эту картошку взял и встал на колени: „А давай поженимся“. Все! Вот в этот момент я поняла, что мой мир остановился. Я как девочка снова задышала, ожила!» — заявила она.

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