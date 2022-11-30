«Утяшева, будь осторожнее!»: разведённая актриса публично призналась, что давно присматривает за Волей

Личная жизнь Павла Воли и его супруги не даёт покоя прессе: почему-то именно их пару журналисты любят «разводить». Несмотря на слухи о разладе отношений, Воля и Утяшева постоянно демонстрируют своё семейное счастье. Позавидовала их любви и Агата Муцениеце, которая вчера пересекалась с комиком на светском мероприятии.

Общение с Павлом девушка транслировала в соцсети. Звёзды постоянно шутили и даже пришли к неожиданному заключению: они знакомы уже 17 лет. «Кому-то из вас, может быть, и нет семнадцати», – с иронией произнесла Агата. После этого актриса обратилась к Утяшевой с более смелым заявлением: «Лясь, я гляжу за ним. Паша под присмотром! Все нормально».

К слову, поклонники звёздной пары не только оценили юмор Агаты, но и поблагодарили ее за проявленную заботу.

Ранее стало известно, что Канье Уэст и Ким Кардашьян закрыли судебное дело о разводе. Выяснилось, что рэпер будет выплачивать экс-супруге приличную сумму денег на содержание детей. Подробности читайте в этой статье.