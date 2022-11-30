12 миллионов в месяц: Ким Кардашьян стрясла с Уэста грандиозную сумму при разводе

Ким Кардашьян и Канье Уэст считались одной из самых ярких пар зарубежного шоу-бизнеса. Тем не менее паре не удалось сохранить семейное счастье, и, как стало известно, на днях звёзды закрыли судебное дело о разводе. Основной причиной разбирательств стала опека над детьми.

Выяснилось, что их охрану и образование экс-супруги будут обеспечивать поровну, но вот алименты музыканту всё-таки придётся платить, и немалые. Так, Ким будет получать от рэпера более 12 миллионов рублей в месяц на нужды детей. Кроме того, Канье передаст девушке право на дом в Южной Калифорнии, который стоит почти 275 миллионов.

По решению суда, большую часть времени наследники будут проводить с матерью. Напомним, что инициатором разрыва отношений стала Кардашьян, которая в 2021 году подала документы на развод.

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