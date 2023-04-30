«Утянула в яму весь выводок»: Пугачева терпит поражение

Алла Пугачева покинула Россию и обосновалась в Израиле год назад с мужем и детьми. Ходят слухи, что сделано это было для сбережения денег на зарубежных счетах. Также звездная семья рассчитывала спокойно жить и работать за рубежом.

Однако обозреватель Филипп Фиссен утверждает, что «подвиг» Запад похвально не оценил. Вероятно, «прекрасная эпоха» Примадонны и ее многочисленных протеже подошла к концу.

«Народная Примадонна России, бросившая даже свой плебейский мавзолей, шато де Грязь, утянула за собой в неглубокую ямку целый выводок. Теперь они все просто туристы…» — заключил обозреватель.

Показательна ситуация с планирующимися 7 концертами Кристины Орбакайте в Германии. Фиссен считает, что отложили его не по техническим причинам.

Ранее мы писали что соседи Пугачевой рассказали о жизни рядом со звездной семьей.