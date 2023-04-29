Соседи Пугачевой и Галкина* рассказали о жизни рядом со звездной семьей: имели обычай
Соседи Пугачевой и Галкина* приоткрыли завесу тайны в проживании рядом с особняком в деревне Грязь.
Соседи Аллы Пугачевой и Максима Галкина* (признан в РФ иноагентом) рассказали о жизни рядом со звездной семьей в деревне Грязь.
По словам Виктории, супруг Пугачевой часто выходил погулять по окрестностям. Встретив соседей, он охотно общался с ними на разные темы, всегда был вежлив и учтив.
«И если с Максимом заговоришь, то он не будет от тебя бегать», — отметила женщина.
Детей можно было заметить с нянями и охраной, добавила Виктория.
Местная жительница Луиза рассказала, что звездная семья знала всех соседей и не враждовала. На Новый год они даже дарили соседям подарки.
«У них был такой обычай — в этот праздник уделять внимание соседям. К нам в дом с нянями и охраной приходили Гарри и Лиза и приносили гостинцы», — поделилась женщина.
Ранее мы писали, какая правда об особняке Аллы Пугачевой всплыла наружу.