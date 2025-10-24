«Утром увидела его в новостях»: на странице Оксаны Самойловой в соцсети сообщили о смерти Джигана

Блогерша Оксана Самойлова уже несколько дней пытается вернуть доступ к своей странице в соцсети, а мошенники от ее имени продолжают публиковать фейковые новости. В новом посте злоумышленники сообщили о смерти рэпера Джигана.

В октябре 2025 года сразу несколько крупных блогеров стали жертвами мошенников. Взломали аккаунты Ксении Бородиной, Ольги Бузовой, Оксаны Самойловой. Завладевшие страницами люди не только призывают пользователей участвовать в несуществующих розыгрышах, но и зачем-то распространяют выдуманные новости, причем многие им верят. Например, злоумышленники писали о беременности Бородиной и бесплодии Бузовой. А в случае с Самойловой пошли еще дальше и «похоронили» ее мужа.

В блоге Оксаны появился пост, в котором сообщалось, что Джиган якобы разбился. Мошенники даже прикрепили фото автомобиля после аварии.

«Я слушала, как он плачет, и понимала, что всё кончено. Не потому, что он грозился уйти из жизни, а потому, что он уже давно ушёл — в свои тени, в зависимость, в ложь. Утром увидела его в новостях», - написали они.

К слову, Самойлова уже обратилась в полицию. Она намерена в ближайшее время вернуть себе аккаунт. Пока справиться с мошенниками удалось только Ксении Бородиной.

