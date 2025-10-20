Рэпер Джиган забеспокоился о жене Оксане Самойловой после отъезда в Израиль

Рэпер Джиган высказался в поддержку жены Оксаны Самойловой, которую взломали мошенники. Несмотря на то, что артист улетел в Израиль, он продолжает следить за ситуацией супруги и переживает за нее.

Несколько дней назад Оксана Самойлова сообщила о том, что у нее украли доступ к странице в соцсетях. Произошло это после того, как она официально подтвердила развод с Джиганом. Модель призывала фанатов не вестись на провокации и не верить тому, что публикуют от ее имени. Пока вернуть себе профиль Оксана не может, поэтому о ней беспокоится муж, хоть они и расстались.

«Аккаунт Оксаны взломали мошенники, которые разводят людей на деньги!» - написал в своем блоге Джиган.

Сам рэпер сейчас находится в Израиле. Там он старается отвлекаться от предстоящего бракоразводного процесса. Самойлова же находится в Москве. Причину расставания супруги пока не озвучивают. Блогерша лишь делилась, что это вовсе не пиар, как многие думали в Сети. По ее словам, она тяжело переживает этот период.

Ранее стало известно, когда начнется бракоразводный процесс Джигана и Оксаны Самойловой.