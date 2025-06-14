Утром – пляж, вечером – работа: Буланова объяснила, почему поедет на летние гастроли без молодого мужа

Певица Татьяна Буланова собралась на российский юг: утром звезда планирует загорать и купаться в море, а вечером — выступать. В жаркие края 56-летняя исполнительница хита «Ясный мой свет» поедет без молодого мужа. По ее словам, Валерий Руднев не приверженец пляжного отдыха.

Буланова пояснила, что этим летом побывает в Сочи, Адлере, Геленджике и других южных городах. Артистка хочет совместить приятное с полезным — до обеда наслаждаться отдыхом у моря, а во второй половине дня готовиться к концерту.

Однако звезда не планирует брать на летние гастроли супруга, который младше ее на 19 лет.

«Он не любит отдыхать: будет работать», — призналась Татьяна в разговоре с mk.ru.

В одном из своих интервью знаменитость рассказала, что не живет с молодым мужем. Она большую часть времени проводит в Санкт Петербурге, а Валерий Руднев — в Москве. Бизнесмен хочет, чтобы жена переехала к нему, но певица не соглашается из-за работы. По словам артистки, она не так часто видится с супругом: их встречи случаются, когда Татьяна приезжает в Москву с выступлением. Валерий также навещает спутницу в Петербурге.

Звезда 1990-х познакомилась с Рудневым в 2019 году. Ее подруга Анна Семенович пригласила певицу на двойное свидание. Татьяна думала, что оба мужчины — поклонники экс-участницы «Блестящих». Но после поняла свою ошибку. Валерий ее заинтересовал, и они начали активно общаться.

Недавно певица рассказала, как ее радует молодой избранник. Буланова не скрывает, что счастлива в третьем браке.