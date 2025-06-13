«Утро началось с расставания»: Ксения Бородина и Николай Сердюков удивили решением после свадьбы

Ксения Бородина неожиданно объявила о расставании с Николаем Сердюковым спустя меньше месяца после свадьбы. Телеведущая вышла на связь в личном блоге и рассказала, почему они с новоиспеченным мужем решили на время разойтись.

Со дня свадьбы Ксении Бородиной и Николая Сердюкова прошло всего 10 дней, а пара уже удивила неожиданным заявлением о расставании. Как оказалось, все ради традиции молодоженов.

«Утро началось с расставания. Только наша семья могла устроить мальчишник и девичник после того, как поженились. Другого времени не было. Поэтому едем на вокзал», — поделилась Ксения Бородина, опубликовав видео, на котором едет в машине, держа за руку избранника.

Судя по последующим публикациям знаменитости и ее подруги Ольги Орловой из поезда, девичник, скорее всего, пройдет в Санкт-Петербурге. Именно там Николай Сердюков сделал Ксении Бородиной предложение.

Напомним, экс-ведущая реалити-шоу «Дом-2» рассекретила свой новый роман летом 2024 года. Уже в декабре Ксения Бородина и Николай Сердюков объявили о помолвке, а 3 июня 2025 года поженились.

Ранее Ксении Бородиной предрекли скорый развод с Николаем Сердюковым из-за одной детали на свадьбе.