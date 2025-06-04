Ксении Бородиной предрекли скорый третий развод из-за одной детали на свадьбе

Телеведущей Ксении Бородиной предрекли скорый развод с Николаем Сердюковым. Несмотря на то, что они поженились только 3 июня, поклонники уже говорят о возможном расставании. А все из-за выбора цветов для букета невесты.

Бородина не скрывала, что тщательно подходила к подготовке свадьбы и долго выбирала все детали. В том числе выбирала блогерша и букет. В итоге она остановилась на каллах, которые в последние пару лет очень популярны среди невест. Однако многие называют эти цветы «кладбищенскими», так как их часто раньше использовали в траурных церемониях.

«Этому браку скоро конец придет? Каллы – очень неоднозначный выбор»; «С самого детства каллы с кладбищем и похоронами ассоциируются, хотя цветы очень красивые»; «Очень смелое решение для букета, с учетом двух разводов за плечами»; «Развод – не самое страшное, каллы же кладбищенскими цветами называют», - обсуждают пользователи Сети.

Отметим, что Бородина отказалась от классического белого свадебного платья. Вместо него она выбрала брючный комбинезон. Ксения Собчак отметила, что ее экс-коллега сделала отсылку на любимый турецкий сериал «Клюквенный щербет».

Ранее Ксения Бородина публично защитила Николая Сердюкова от хейтеров.