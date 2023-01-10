«Утро началось с пластическим хирургом»: Жанна Бадоева заговорила об интимной операции

На днях стало известно, что черный список Украины пополнился новыми именами. Среди запрещенных артистов оказалась и телеведущая Жанна Бадоева, которая раньше вела передачу на телеканале «Пятница!» «Орел и решка». Однако журналистка не отчаивается и совсем не думает об этом, продолжая усиленно работать. Сейчас она готовит новые выпуски «Жизнь других» и для съемок отправилась в Таиланд.

В Бангкоке Бадоеву сильно удивил один факт – оказалось, что там можно сделать любую пластическую операцию по щелчку пальцев. Причем можно не только немного усовершенствовать свою внешность, но и полностью ее изменить.

«Мое утро началось не с рынка, а со встречи с пластическим хирургом, который меняет пол. Ну и губы, носы, грудь тоже делает, можно просто в перерыве между работой забежать и сделать. Узнала, почему в Таиланде это так распространено и сколько это стоит», - поделилась телеведущая.

Конечно, интересовалась пластическими операциями Жанна только по работе, и таких радикальных планов у нее нет. А сам выпуск должен будет выйти в ближайшее время, там Бадоева и раскроет все карты.

Ранее стало известно, как звезды отечественного шоу-бизнеса выглядели бы без пластических операций. Нейросеть создала портреты «двойников» артистов, способные поразить.