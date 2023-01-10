Три подбородка, морщины и редкие волосы: как выглядели бы Пугачева, Успенская и Лолита без пластики
Обвисшие щеки Пугачевой и три подбородка Лолиты: нейросеть показала состарившихся звезд без пластики.
Фото: freepik
Не секрет, что большая половина шоу-бизнеса прибегает к пластическим операциям. Как когда-то заявлял Филипп Киркоров, медийное лицо должно быть всегда прекрасно, поэтому не важно, как именно артист предпочитает поддерживать свою молодость. Но из-за слишком частого вмешательства во внешность звезд отсутствует возможность узнать, как бы они состарились естественным путем. Журналисты KP.RU решили пофантазировать на эту тему и обратились за помощью к нейтросети. Искусственный интеллект проанализировал портеры исполнителей и представил свою версию, как бы они выглядели без пластических операций.
По мнению нейросети, Алла Пугачева, которой сейчас уже 73 года, должна выглядеть совсем иначе, чем сейчас. Если исключить все подтяжки, блефаропластику и ринопластику, сделанные Примадонной, она бы выглядела в своем возрасте по-другому. Без вмешательства хирургов ее скулы не были бы видны за опустившимися щеками, брови бы «упали», а пухлые губы ссохлись и превратились бы в две тонкие линии.
Алла Пугачева
Фото: Наиль Валиулин/KP.RU
Большие изменения во внешности без пластики нейросеть увидела и у Любови Успенской. На аналоговом портере 68-летней певицы ее просто не узнать – большой нос, маленькие глаза и морщины. То же произошло и с 67-летней Ларисой Долиной. Хоть артистка и говорит, что не прибегает к помощи хирургов, а отсутствие возрастных изменений – это результат правильного питания и хороших генов, искусственный интеллект считает иначе. Посудите сами, похожа ли Долина на этом портрете на себя или нет?
Любовь Успенская
Фото: Наиль Валиулин/KP.RU
Лариса Долина
Фото: Наиль Валиулин/KP.RU
Но больше всего удивляет «двойник» Лолиты Милявской. Певица никогда не скрывала свои пластические операции, более того, она яро выступает против ЗОЖ. Вот нейросеть и учла все эти факты, выдав не просто бабушку, а старушку с явными проблемами с лишним весом.
Лолита Милявская
Фото: Наиль Валиулин/KP.RU
Поколдовали журналисты и с мужской половиной отечественной эстрады. Например, Валерий Леонтьев из нестареющего артиста превратился в загорелого старичка с брутальными морщинами. Но в целом даже так певец выглядит совсем неплохо, и не было огромной надобности не вылезать из кабинета хирурга в течение уже 30-ти лет.
Валерий Леонтьев
Фото: Наиль Валиулин/KP.RU
Ранее стало известно, что Филипп Киркоров вновь обратился за помощью к пластическому хирургу. Певец показал результат и объяснил, почему решил прибегнуть к изменениям.