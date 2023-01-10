Три подбородка, морщины и редкие волосы: как выглядели бы Пугачева, Успенская и Лолита без пластики

Не секрет, что большая половина шоу-бизнеса прибегает к пластическим операциям. Как когда-то заявлял Филипп Киркоров, медийное лицо должно быть всегда прекрасно, поэтому не важно, как именно артист предпочитает поддерживать свою молодость. Но из-за слишком частого вмешательства во внешность звезд отсутствует возможность узнать, как бы они состарились естественным путем. Журналисты KP.RU решили пофантазировать на эту тему и обратились за помощью к нейтросети. Искусственный интеллект проанализировал портеры исполнителей и представил свою версию, как бы они выглядели без пластических операций.

По мнению нейросети, Алла Пугачева, которой сейчас уже 73 года, должна выглядеть совсем иначе, чем сейчас. Если исключить все подтяжки, блефаропластику и ринопластику, сделанные Примадонной, она бы выглядела в своем возрасте по-другому. Без вмешательства хирургов ее скулы не были бы видны за опустившимися щеками, брови бы «упали», а пухлые губы ссохлись и превратились бы в две тонкие линии.