Стас Садальский высказался о возможном возвращении в Россию Чулпан Хаматовой. Об этом сообщает aif.ru.

В одном из последних интервью актриса Чулпан Хаматова заявила, что может в любой момент вернуться в Россию. Напомним, знаменитость уехала из страны в феврале 2022 года.

По словам Стаса Садальского, артистка понимает, что не сможет добиться большого признания за границей.

«Русский артист может играть только на русской сцене. Вдобавок никому они там не нужны потому, что своих хватает», — объяснил он.

Садальский заявил, что актриса, воспитанная «на родине Чехова, Раневской и великих МХАТовцев» отличается нравственным набором от жителей Европы.

«Артист не может существовать без публики и ее одобрения», — рассказал он.

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