Утратила основное: Вассерман объяснил, почему Алла Пугачева отреклась от россиян

Более двух лет Алла Пугачева живет за рубежом. Раньше она старалась не привлекать к себе внимания и не делать резких высказываний. Но в последнее время Примадонна заявила, что нормальные люди не собираются возвращаться в Россию. Депутат Госдумы, эрудит Анатолий Вассерман объяснил, почему певица отреклась от своего народа.

Вассерман уверен: причиной стало то, что певица утратила часть способностей, которая не позволяет ей больше зарабатывать на россиянах.

«Это происходит потому, что с возрастом Пугачева утратила значительную часть способностей, позволявших ей на этом народе зарабатывать, — цитирует эрудита mk.ru. — Именно из-за того, что утратила эти способности, она стала к народу относиться пренебрежительно».

Как пояснил Вассерман, таким образом Примадонна калечит саму себя. Поэтому ей было полезно выразить соболезнования после террористического акта в «Крокус Сити Холле», говорит он.

Эрудит считает, что мы придаем повышенное значение мнению артистов, основная задача которых — вызывать эмоции. Поэтому не стоит обращать внимания на их высказывания, направленные на реакцию зрителей. В том числе он посоветовал не реагировать на слова Пугачевой.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов назвал уехавшую из России певицу Аллу Пугачеву «приспособленкой». Так он объяснил длительное молчание 74-летней артистки о произошедшем в «Крокус Сити Холле» теракте и последовавшие через неделю слова о том, что «скорбь должна быть в душе, а не в соцсетях».