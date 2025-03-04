«Утрачена запись»: хит «Иванушек» «Тучи» должен был исполнять другой артист

Поэт-песенник Александр Шаганов, сотрудничавший с Аллой Пугачевой и Софией Ротару, рассказал о создании хита «Тучи». Композиция стала визитной карточкой группы «Иванушки International», однако изначально песню должен был исполнять другой артист.

«А ведь были там и другие слова: «А тучи смеются...» Нет, сейчас не вспомню. Мы записывали этот трек изначально с Юрой Шатуновым. К сожалению, утрачена запись, где он исполняет песню. «Тучи» - романтизм в чистом виде и поиске новых образов. Вроде бы банальная ситуация: девушка ждет, платье промокло, но песня случилась, создалась», - разоткровенничался поэт в интервью Kp.ru.

Он также напомнил, что «Иванушкам» в этом году исполнится 30 лет, а их хит «Тучи» помнят и исполняют до сих пор.

«Композиция все еще звучит! И авторские иногда прилетают. Ну не счастье ли это?» - задался вопросом Шаганов.

Ранее Александр Шаганов признался в симпатии к поющей телеведущей Ольге Бузовой. Он заявил, что готов разрешить артистке исполнять свои песни, так как она человек с активной позицией.