«Утешить боль»: ушедший со сцены Леонтьев рассказал о трагедии

Певец Валерий Леонтьев пожелал сил пострадавшим в теракте в «Крокус Сити Холле». Отказавшийся от сцены артист сделал признание в соцсетях.

Около недели назад звезда объявил о завершении своего творческого пути, отметив, что его жанр «не терпит дряхлости», и пришло время уйти на пенсию. Он отказался от идеи организации прощального тура.

Известно, что еще в начале марта Леонтьев вернулся в Россию из США, где он проводит большую часть года со своей супругой. Он наслаждается пенсией в Майами, в своей вилле, стоимостью около шести миллионов долларов. Вилла, как сообщают СМИ, наполнена антиквариатом и дорогими картинами.

Год назад появились слухи в прессе о том, что Леонтьев собирается разорвать свои связи с родной страной и продавать свою недвижимость в Москве. Впоследствии оказалось, что артист не собирался избавляться от своей знаменитой «леопардовой» квартиры в центре Москвы. Он даже провел ремонт в своем жилище осенью и недавно отметил свой юбилей, пригласив лишь самых близких друзей.

Через несколько дней после этого праздника Леонтьев выразил свои соболезнования по поводу трагедии в «Крокусе». Он оставил в Сети сообщение, выражая глубокое сожаление по поводу произошедшего и поддерживая семьи погибших и пострадавших.

«Нет таких слов, которыми можно утешить боль родных и близких погибших… Сил всем, кто оказался причастным к трагедии… Веры всем нам в завтрашний день», – написал артист.

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