От Волочковой? Никита Джигурда поделился планами насчет пятого ребенка

61-летний актер Никита Джигурда заговорил о перспективе стать отцом в пятый раз. В последнем браке с фигуристкой Мариной Анисиной у него появились двое детей, еще двое растут от предыдущего союза.

На сегодняшний день Джигурда отвергает планы заводить детей. Он так говорит об этом: «Нет, нет, ни в коем случае!»

Более того, актер не советует с этим торопиться ни «молодым девчонкам», ни ребятам. Лучше всего сделать выбор в пользу «сексуально-душевно-духовных отношений», считает Джигурда, и «радоваться жизни».

Ранее Джигурда заявил о желании войти в число любовников балерины Анастасии Волочковой. Неприличные выходки и поцелуи с ней актер объяснил тем, что они так развлекаются.