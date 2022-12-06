12:53, 06 декабря 2022
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От Волочковой? Никита Джигурда поделился планами насчет пятого ребенка
61-летний актер Никита Джигурда заговорил о перспективе стать отцом в пятый раз. В последнем браке с фигуристкой Мариной Анисиной у него появились двое детей, еще двое растут от предыдущего союза.
На сегодняшний день Джигурда отвергает планы заводить детей. Он так говорит об этом: «Нет, нет, ни в коем случае!»
Более того, актер не советует с этим торопиться ни «молодым девчонкам», ни ребятам. Лучше всего сделать выбор в пользу «сексуально-душевно-духовных отношений», считает Джигурда, и «радоваться жизни».
Ранее Джигурда заявил о желании войти в число любовников балерины Анастасии Волочковой. Неприличные выходки и поцелуи с ней актер объяснил тем, что они так развлекаются.
Источник фото:Игорь Генералов/ Starface.ru
Источник:Пятый канал
Автор:Лилия ЯрославскаяТеги:
#дети