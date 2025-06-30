«Утащат на тот свет»: что ждет спевшую на русском Верку Сердючку после травли на Украине

Артист Андрей Данилко, известный под псевдонимом Верка Сердючка, оказался в центре скандала на Украине после исполнения песен на русском языке. Депутат Госдумы Анатолий Вассерман объяснил, почему Киев накинулся на исполнителя, и что ему грозит за это.

По словам Вассермана, Данилко в свое время потратил очень много времени на рекламу Владимира Зеленского, которого любят далеко не все. В стране есть много желающих занять место украинского лидера. Им необходимо устраивать антирекламу тех, кто работает на президента, и артист один из первых в списке.

Депутат назвал главной виной Данилко — демонстрацию связи Украины с остальной Россией. Он говорит не на украинской мове, а на бытовых южнорусских диалектах, что очень злит некоторых жителей страны.

«Думаю, что рано или поздно Данилко придется найти способ бежать с Украины просто для того, чтобы выжить. Террористическая организация Украина еще дышит, правда, уже на ладан», — приводит слова Вассермана mk.ru.

Он добавил, что перед гибелью активисты будут стараться «утащить за собой на тот свет» побольше народа, в том числе исполнителя хита «Все будет хорошо».

Напомним, продюсер Леонид Дзюник считает, что артист задумался о политическом убежище после нападок из-за русского языка.