Усыновила и бросила: Пугачева оставила в России девятилетнего ребенка
Фото: Александра Воротнева/ Starface.ru
Певица Алла Пугачева несколько месяцев назад окончательно перебралась в Израиль. 73-летняя Примадонна наслаждается временем с семьей и не комментирует скандалы. Как оказалось, артистка молчит не просто так. Ей действительно есть что скрывать.
Коллеги уверены, что исполнительнице тяжело без сцены и любимого роскошного особняка, в котором она была так счастлива. В Сети поговаривают, что в замке, который находится в подмосковной деревне Грязь, происходит какая-то мистика. Очевидцы утверждают, что видят в окнах свет и детский силуэт. Это очень странно, ведь наследников артистка увезла с собой.
Депутат Роман Худяков, который когда-то предлагал изъять огромный дом у Пугачевой, нашел объяснение этим странностям. В личном микроблоге он написал, что в звездном замке сейчас живет девятилетний внучатый племянник артистки, которого она практически усыновила. Ребенок – ровесник Лизы и Гарри. Его воспитывает семья личного водителя певицы.
«Никаких призраков, конечно же! Пока в замке Пугачевой проживает ее водитель с девятилетним сыном племянника, которого она очень странно «усыновила». Усыновила», пристроив в семью своего водителя. Такой вот благотворитель. Водитель следит за порядком и встречает риелтора, который редко, но все же приводит потенциальных покупателей китчевой недвижимости – «только смотрят», – написал Худяков на своей странице в соцсетях.
Фото: t.me/roman_khudyakov
СМИ пишут, что у биологического отца Жени наблюдались проблемы со здоровьем, из-за которых он не мог обеспечить ребенку нормальный уход. Когда Влад Пугачев справился с трудностями, то якобы решил, пусть мальчик живет там, где он уже привык находиться. Поклонников Примадонны очень удивила эта история, которая оставила после себя больше вопросов, чем ответов.
Ранее мы писали о том, что появились первые подтверждения тяжелой болезни Пугачевой.