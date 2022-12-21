Усыновила и бросила: Пугачева оставила в России девятилетнего ребенка

Певица Алла Пугачева несколько месяцев назад окончательно перебралась в Израиль. 73-летняя Примадонна наслаждается временем с семьей и не комментирует скандалы. Как оказалось, артистка молчит не просто так. Ей действительно есть что скрывать.

Коллеги уверены, что исполнительнице тяжело без сцены и любимого роскошного особняка, в котором она была так счастлива. В Сети поговаривают, что в замке, который находится в подмосковной деревне Грязь, происходит какая-то мистика. Очевидцы утверждают, что видят в окнах свет и детский силуэт. Это очень странно, ведь наследников артистка увезла с собой.

Депутат Роман Худяков, который когда-то предлагал изъять огромный дом у Пугачевой, нашел объяснение этим странностям. В личном микроблоге он написал, что в звездном замке сейчас живет девятилетний внучатый племянник артистки, которого она практически усыновила. Ребенок – ровесник Лизы и Гарри. Его воспитывает семья личного водителя певицы.

«Никаких призраков, конечно же! Пока в замке Пугачевой проживает ее водитель с девятилетним сыном племянника, которого она очень странно «усыновила». Усыновила», пристроив в семью своего водителя. Такой вот благотворитель. Водитель следит за порядком и встречает риелтора, который редко, но все же приводит потенциальных покупателей китчевой недвижимости – «только смотрят», – написал Худяков на своей странице в соцсетях.