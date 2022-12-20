Появились первые подтверждения тяжелой болезни Пугачевой: «она на панике»

Алла Пугачева уже четыре месяца находится в Израиле. В социальных сетях Примадонна показывает, как счастлива вдали от Родины, и не дает сомневаться в своем прекрасном расположении духа. Она часто проводит время с детьми Лизой и Гарри, ходит по театрам и концертам. Но поклонники уже давно заподозрили, что у певицы не все так прекрасно. И ее бывший стилист Джордж Ровалс, который поддерживает с ней регулярную связь, дал подтверждение тревожным «звоночкам».

По словам Джорджа, за Пугачеву стоит переживать. В особенности за ее психическое здоровье. В Израиле она чувствует себя одинокой и совсем забытой. Она находится в панике из-за того, что все ее друзья-артисты не пишут и не звонят ей, будто ее никогда и не было. «Киркоров и другие так называемые звезды раньше ее в одно место целовали, а сейчас отвернулись и боятся о ней слово сказать. Они думают, что они лидерами стали в ее отсутствии», - рассказал стилист.

К счастью, кроме эмоционального состояния, у Аллы Борисовны в остальном все в порядке. Дела складываются неплохо, да и на материальное состояние она не жалуется, несмотря на все слухи. Ровалс заявил, что денег у ее семьи более чем достаточно, и «бутерброды с маслом и икрой купить может».

Также стилист отметил, что Пугачева задумывается о том, чтобы вернуться в Россию. Правда, пока об этом говорить рано. Если она и вернется на Родину, то только после того, как в мире разрешатся конфликты.

Ранее в агентстве репатриации подтвердили незаконное получение Пугачевой и Собчак гражданства Израиля.