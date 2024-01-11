Устроивший дебош в самолете Павел Мамаев послал матом журналиста, попросившего у него комментарий

Футболист Павел Мамаев обругал журналиста матом после того, как устроил дебош на борту самолета Москва-Дубай. Корреспондент Telegram-канала Mash хотел получить комментарий от спортсмена и его жены, но был грубо отослан прочь.

Напомним, что 10 января в СМИ распространилась информация, что Мамаев, уже довольно давно не попадавший в скандальные ситуации, вышел из себя из-за детской коляски и отмены полета. Из-за технической причины рейс был перенесен, и всех пассажиров попросили покинуть салон, однако футболист с супругой отказались это делать. Очевидцы рассказали, что Павел матерился при споре с бортпроводниками и в целом вел себя агрессивно.

Впрочем, пройти вновь в аэропорт паре все-таки пришлось. А там их встретил журналист, оперативно приехавший во Внуково. Но пообщаться с супругами у него не получилось. Сначала ему стала угрожать Надежда Санько. «Я тебе телефон разобью, ты понял?» - возмутилась женщина. А после корреспондента матом послал сам Мамаев.

К слову, отойдя после скандала на борту, Павел все-таки ответил на вопрос другого журналиста, что произошло. Он отметил, что не ругался и не кричал, а лишь хотел спокойно вернуть коляску.