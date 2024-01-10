Футболист Павел Мамаев прокомментировал дебош на борту самолета из-за детской коляски

Футболист Павел Мамаев отреагировал на сообщения в СМИ об устроенном дебоше на борту самолета. Он пояснил, что на самом деле никакого скандала не было.

В беседе с журналистом Sport24 Павел отметил, что действительно попал в неприятную ситуацию, пытаясь вылететь из Москвы в Дубай. Но никакого дебоша с его стороны не было. Он просто попросил вернуть ему детскую коляску. А рейс был отменен по техническим причинам.

«Я кричал и матерился? Конечно, нет, упаси бог. Мы просто попросили вернуть детскую коляску, потому что у нас маленький ребенок. Для чего скандалить?» - прокомментировал Мамаев.

Футболист также подчеркнул, что, если бы он действительно устроил скандал на борту, то с ним бы уже разбирались сотрудники правоохранительных органов. Но он спокойно поехал домой с семьей, как только сообщили об отмене полета.

Ранее бывшую жену Павла Мамаева Алану обманули на два миллиона рублей.