Устроившего дебош в баре Кологривого убрали из гала-концерта «Жванецкий»

Актер Никита Кологривый отменил свое выступление на гала-концерте «Жванецкий», который пройдет 31 марта в столичном концертном зале «Барвиха Luxury Village». Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным источника, после того, как Никита покусал официантку в лаундж-баре Новосибирска, его менеджер позвонил организаторам мероприятия и попросил вычеркнуть его имя. Это уже было исполнено, и теперь фото Никиты нет даже на официальном сайте площадки.

Отметим, что билеты на данный концерт стоят весьма недешево. Самые дальние места можно приобрести за 35 тысяч рублей, а ближе к сцене — за 50 тысяч рублей. Предварительно, решение о том, чтобы убрать Никиту из постановки, было принято из-за скандала вокруг него. Известно, что после того, как актер устроил дебош в баре, его задержали сотрудники полиции. Ему может грозить до 15 суток ареста за мелкое хулиганство.

К слову, в последнее время Никита все чаще попадает в различные громкие скандалы. Так, после выхода сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» он весьма нелестно высказался о своих коллегах без образования, а также спустя время он сорвал встречу с фанатами.

Ранее Никита Кологривый признался, что не может играть положительных героев.