«Устроили тайную помолвку»: 46-летняя Волочкова выходит замуж
Вокруг личной жизни балерины Анастасии Волочковой ходит множество слухов. Сама экс-прима Большого театра уверяет, что за ней ухаживают очень красивые и состоятельные мужчины. Недавно она призналась, что у нее появился любимый человек, за которого она собирается выйти замуж.
Знаменитость не показывает ухажера, но часто говорит о нем в соцсетях. Сегодня блондинка опубликовала пост, где поделилась своей радостью от помолвки!
«А мы с любимым устроили вчера тайную помолвку. Вернее, это он придумал. Я вообще была не готова. Он забрал меня из салона, мы ехали домой, а я была в коротком платье. Вы не представляете, какой это человек», — написала артистка в соцсетях.
Звезда показала фото, на котором позирует возле машины в коротком платье и в шубе. А сзади виднеется храм. По лицу Анастасии можно понять, что она пребывает в шоке и очень счастлива.
Фото: Соцсети Анастасии Волочковой
Не все поклонники поддержали балерину. Многие отметили, что все романы Волочковой очень быстро заканчиваются, поэтому уже гадают, когда звезда будет писать слезливые посты о расставании.
«Опять? Ваш список пополнился», «Счастья вам», «Началось», «По-моему на ней сказалось падение с кастрюль», «Теперь ждем скандалы, разводы, суды», «А кто жених? Массажист из бани?», «Когда эта бабка успокоится», «Не попадись в ловушку», – пишут в комментариях.
Ранее мы писали о том, как Волочкова после недели тяжелых репетиций сорвалась с высоты и получила серьезную травму.