«Устроили тайную помолвку»: 46-летняя Волочкова выходит замуж

Вокруг личной жизни балерины Анастасии Волочковой ходит множество слухов. Сама экс-прима Большого театра уверяет, что за ней ухаживают очень красивые и состоятельные мужчины. Недавно она призналась, что у нее появился любимый человек, за которого она собирается выйти замуж.

Знаменитость не показывает ухажера, но часто говорит о нем в соцсетях. Сегодня блондинка опубликовала пост, где поделилась своей радостью от помолвки!

«А мы с любимым устроили вчера тайную помолвку. Вернее, это он придумал. Я вообще была не готова. Он забрал меня из салона, мы ехали домой, а я была в коротком платье. Вы не представляете, какой это человек», — написала артистка в соцсетях.

Звезда показала фото, на котором позирует возле машины в коротком платье и в шубе. А сзади виднеется храм. По лицу Анастасии можно понять, что она пребывает в шоке и очень счастлива.