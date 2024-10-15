Устроили сюрприз: дочери Анны Хилькевич трогательно поздравили ее с днем рождения

15 октября Анне Хилькевич исполнилось 38 лет. Дочери актрисы устроили для нее сюрприз в честь праздника.

Звезда «Универа» показала, как провела утро праздничного дня. В 8.30 в комнату к актрисе зашли две ее дочери. Девочки принесли Анне тортик, рисунки и спели для нее песню.

Затем дочки заключили маму в крепкие объятия. На видео она была в восторге от поздравления. По всей видимости, недавно ставшая мамой в третий раз Хилькевич не планирует устраивать шикарных вечеринок. Праздничный день она решила провести в домашней обстановке в кругу близких ей людей.

В честь дня рождения актриса опубликовала пост в своем Telegram-канале. Знаменитость отметила, что к 38 годам успела два раза выйти замуж и один раз развестись, родить трех детей, сняться в более чем 50 фильмах и сериалах.

«Но я не собираюсь останавливаться, просто чую, новый этап подбирается ко мне. Ну, с праздником меня!», — написала Анна.

Звезда поблагодарила маму и папу за поддержку и веру в нее.

В 2015 году Анна вышла замуж за бизнесмена Артура Волкова. В декабре того же года у них родилась дочь Арианна, а спустя три года — Мария. 17 сентября 2024 года Хилькевич стала мамой в третий раз, у звезды появилась на свет наследница Оливия.

Недавно Хилькевич назвала себя плохой матерью. Подробнее читайте здесь.