Устроила прощальную фотосессию: Лера Кудрявцева вернулась в Москву из Болгарии

Телеведущая Лера Кудрявцева вернулась в Москву после отпуска в Болгарии без мужа. В личном блоге артистка поделилась кадрами с пляжа, куда она отправилась перед вылетом в Россию.

В последний день отдыха Лера Кудрявцева побывала на пляже, где устроила прощальную фотосессию. На одном из снимков ведущая шоу «Секрет на миллион» позировала в футболке с надписью «Россия», а на другом предстала перед камерой в тунике поверх бикини.

«Отпуск — все!» — лаконично подписала фото Лера Кудрявцева.

Артистка сообщила, что уже прилетела в Москву.

Примечательно, что Лера Кудрявцева провела отпуск без супруга, на которого недавно пожаловалась в соцсети. Телеведущая призналась, что устала бороться с алкогольной зависимостью Игоря Макарова. Она в слезах рассказала, что постоянно спасала и лечила мужа, но ее усилия оказались напрасными: «Меня разрывает от беспомощности, от усталости. Я стала „созависимой“». В ответ хоккеист нецензурно обругал жену, а та дала понять, что не намерена страдать после оскорблений, и улетела из России в Болгарию к маме и дочери.

Напомним, в 2024 году пара уже переживала кризис в отношениях. В январе Лера Кудрявцева заявила, что ушла от Игоря Макарова после 10 лет брака. Она не назвала причину разрыва, но намекнула на проблемы спортсмена с алкоголем. Спустя время знаменитость призналась, что официально не подала на развод, а решила замотивировать супруга взять себя в руки.

Ранее Лера Кудрявцева вмешалась в скандал в семье разводящихся Дмитрия и Полины Дибровых. Телеведущая призвала любовника модели отдать деньги жене и детям.