«Устроил скандал Илюше»: актер Юрий Стоянов вспомнил, как по его вине чуть не закрылась программа «Городок»

Сегодня, 10 июля, свой 68-й день рождения отмечает российский актер Юрий Стоянов. Несмотря на вторую волну популярности и множество ролей в кино, для нашего зрителя именинник всегда будет ассоциироваться с легендарным «Городком», созданным им совместно с Ильей Олейниковым.

Первый выпуск юмористической передачи состоялся в 1993 году на телеканале «РТР». За годы существования, до закрытия в 2012 году из-за смерти Ильи Львовича, программа завоевала популярность и любовь всей страны. Однако не всем известно, что из-за ряда неурядиц шоу могло несколько раз закрыться. В частности, и по вине самого Юрия Николаевича.

Как вспоминал народный артист России в YouTube-шоу «Ещенепознер», причиной тому зачастую становились его женские роли в «Городке». Юморист рассказал, как однажды на волне успеха телепередачи ему позвонил актер Олег Басилашвили. Тот сказал Стоянову: «Старик, что-то с девочками перебираешь».

После слов именитого артиста, Юрий Николаевич крепко призадумался и даже целую неделю не мог спокойно спать. А потом появился на съемочной площадке и устроил другу и коллеге Олейникову настоящую истерику.

«Устроил скандал Илюше Олейникову: “Не буду больше баб играть вообще! Почему я это делаю? Только потому что ты с усами! Сбривай усы или я закрываю лавочку!”. Илюша, бедный, побрился. Когда я увидел его, это было страшное зрелище! Я понял, что если хотя бы три такие женщины появится в “Городке”, то мы потеряем аудиторию сразу. И сказал: “Отращивай на фиг”», — рассказал артист.

Ранее мы писали о том, что Юрий Стоянов и Илья Олейников нашли песню для «Городка» на рынке.