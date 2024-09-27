Певица Лана Дель Рей выходит замуж за 56-летнего охотника на аллигаторов. Об этом сообщает Газета.Ru.

Лана Дель Рей обратилась за разрешением на свадьбу — по словам клерка округа Лафурш в Луизиане, накануне она пришла к нему вместе с возлюбленным Джереми Дюфреном.

Официальной регистрации брака еще не было. Сообщается, что торжество может пройти в ближайшее время.

Напомним, певица и Дюфрен познакомились еще в 2019 году. В 2024 году они престали скрывать отношения и начали выкладывать совместные видео и фото в соцсетях. Джереми Дюфрен является капитаном судна — он возит туристов по болотам, давая им возможность близко увидеть местную дикую природу. Он также занимается охотой на аллигаторов. Разница в возрасте Дюфрена и Ланы Дель Рей — 17 лет.

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