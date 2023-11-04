«Устроил истерику»: шоумен назвал причину расставания Пугачевой и Галкина*

Шоумен Стас Барецкий считает, что союзу Аллы Пугачевой и Максима Галкина* (признан иноагентом на территории РФ) пришел конец. Он уверен, что трещина в их отношениях случилась больше года назад.

«Мне рассказали, что Галкин вчера устроил Алле истерику. А ведь я всегда знал, что он такой. К счастью, и Алла начинает осознавать, что Галкин* — не ее мужчина. Они, я думаю, не сошлись характерами, они — абсолютно два разных человека», — цитирует шоумена mk.ru.

Шоумен отметил, что в паре часто случаются ссоры, в том числе и на фоне ревности. По словам Барецкого, муж Пугачевой ревнует к нему Примадонну.

Барецкий говорит, что давно знаком с Примадонной, и она нравится ему, как женщина.

«Я ее люблю, я хочу ей обладать…, и никто не может меня обвинить, что я оказываю ей знаки внимания в корыстных целях», — добавил шоумен.

Он считает, что Алле нужен обычный мужчина, а не «гламурный красавчик».

Ранее Барецкий утверждал, что приобрел замок Пугачевой за половину первоначальной стоимости. Недавно он заявлял о планах провести в особняке музыкальный конкурс «Руссовидение».

*(Признан иноагентом на территории РФ)