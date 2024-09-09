«Устриц объелась?»: у новой девушки Павла Дурова заметили округлившийся животик
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Арестованный в аэропорту Парижа Павел Дуров проводит время в столице Франции с девушкой, крипткоучем Юлией Вавиловой. Недавно пару заметили прогуливающейся по городу. Внимательные подписчики обратили внимание на округлившийся живот спутницы миллиардера.
Миллиардера и криптокоуча заметили на улице Сент-Оноре, где находятся различные бутики.
В комментариях пользователи заметили, что предприниматель идет, задевая по пути столбы. Он выглядит напряженным и встревоженным, как и его спутница, которая явно не светится от счастья.
Бизнесмен был одет в черную одежду, а Вавилова вышла на прогулку в сиреневой кофте и леггинсах в спортивном стиле.
Но внимание подписчиков привлекли изменившиеся формы Вавиловой. У девушки заметен округлившийся животик, который сразу же бросается в глаза.
Однако многие предполагают, что, возможно, блогер просто плотно поела.
«Устриц объелась?», — пишут они в комментариях на странице Ирины Болгар, объявившей себя матерью детей Дурова.
По слухам, от основателя Telegram беременна модель Диана Бако, которая уже готовится к родам. Однако эта информация не имеет официального подтверждения.
Напомним, Ирина Болгар выложила новый снимок в Сети, на котором она стоит рядом с Дуровым и детьми. На фото женщина беременна третьим ребенком.