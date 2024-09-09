«Устриц объелась?»: у новой девушки Павла Дурова заметили округлившийся животик

Арестованный в аэропорту Парижа Павел Дуров проводит время в столице Франции с девушкой, крипткоучем Юлией Вавиловой. Недавно пару заметили прогуливающейся по городу. Внимательные подписчики обратили внимание на округлившийся живот спутницы миллиардера.

Миллиардера и криптокоуча заметили на улице Сент-Оноре, где находятся различные бутики.

В комментариях пользователи заметили, что предприниматель идет, задевая по пути столбы. Он выглядит напряженным и встревоженным, как и его спутница, которая явно не светится от счастья.

Бизнесмен был одет в черную одежду, а Вавилова вышла на прогулку в сиреневой кофте и леггинсах в спортивном стиле.