«Устраиваю допрос с пристрастием»: Ольга Орлова высказалась об отношениях с женатым мужчиной

Певица и телеведущая Ольга Орлова поделилась своим мнением об отношениях с женатым мужчиной. В личном блоге бывшая солистка группы «Блестящие» заявила, что не оказалась бы в подобной ситуации.

В соцсети одна из подписчиц Ольги Орловой спросила у певицы, что бы она делала, если бы влюбилась в женатого мужчину.

«Предположим, вы сильно влюбились в женатого. Как поступили бы? Пытались бы забыть и как?» — написала подписчица.

По словам артистки, ей требуется много времени, чтобы влюбиться в человека. Ольга Орлова призналась, что не смогла бы построить отношения с занятым мужчиной. Телеведущая отметила, что уже в первые пять минут знакомства она узнает о семейном статусе человека.

«Для того, чтобы влюбиться, мне нужно достаточно много времени. Мне нужно с человеком общаться, проводить много времени, куда-то выходить. И в первые пять минут я устраиваю допрос с пристрастием по поводу того, свободен человек или нет. Несвободные шанс на времяпрепровождение не получают», — заявила Ольга Орлова.

Напомним, в 2021 году Ольга Орлова вышла замуж за бизнесмена Валерия Маслова спустя два года отношений. В 2023 году у супругов родилась дочь Анна. Также у экс-солистки «Блестящих» есть 22-летний сын от брака с бизнесменом Александром Кармановым.

Ранее сообщалось о том, что Ольга Орлова рассказала, из-за чего может расстаться с любимым мужчиной.