«Устраивали обыски, выставили штраф»: Сергей «Паук» Троицкий ждет извинений от полиции и главы Новороссийска

Музыкант Сергей «Паук» Троицкий сообщил, что едет из Новороссийска в Москву в пломбированном вагоне. Лидер группы «Коррозия металла» заявил, что теперь ждет извинений от полиции и главы Новороссийска.

Подробности узнала Газета.Ru.

Троицкий сообщил, что покупал в курортном городе сигареты и с пяти тысяч ему дали сдачу 4,5 тыс. Полученными деньгами он пытался расплатиться в магазине.

Троицкий утверждает, что в этот момент охранник ударил его, затем ворвались полиция. Исполнителя задержали. Скорая помощь зафиксировала сотрясение мозга. Сейчас артиста везут в столицу.

«Еду в пломбированном вагоне в Москву», - поделился он.

Троицкий назвал беспределом то, что творится в регионе.

«Должна извиниться полиция, они же обыски устраивали, они же меня целый день где-то держали, выставили штраф 500 рублей. Губернатор Новороссийска должен извиняться…», - отметил музыкант.

13 августа он рассказал о задержании из-за фальшивых денег. Троицкий не раскрывал детали произошедшего и заявлял, что находится в больнице с сотрясением.