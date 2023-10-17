Устраивал ад: Иван Дорн называл публику неблагодарной, зарабатывая на россиянах

Певец Иван Дорн родился в России, но большую часть жизни выступал в Украине. Артист, который празднует 17 сентября день рождения, смог прославиться в нашей стране, но сегодня ему запрещен въезд в РФ. Когда-то, выступая в одном из столичных ресторанов, он называл публику неблагодарной.

Продюсер артиста Олеся Сазыкина рассказала, что за выход на сцену на новогоднем концерте в одном из ресторанов Москвы в 2014 году Дорн запросил 100 тысяч евро. Кроме того, он отличался капризным поведением, пишет Экспресс газета.

Так, по словам Сазыкиной, Дорн попросил, чтобы его люкс украсили разноцветными шариками в цветах флага Украины. Столик на концерте стоил около 150 тысяч рублей.

«Ваня выходит на сцену и начинает читать стихи на украинском языке. Люди вообще не поняли, что здесь происходит. Его начали освистывать. На протяжении полугода мне менеджмент Ивана Дорна устраивал истерику, что публика неблагодарная, и мы должны им еще доплатить. Какой-то ад он устраивал», — рассказала продюсер.

Иван Дорн стал популярным в России на «Новой волне», когда он выступал в составе группы «Пара нормальных». Он полюбился не только зрителям, но и основателю фестиваля Игорю Крутому.

После Иван стал петь сольно — он самостоятельно сочинял песни, а затем их исполнял. Его композиции «Стыцамен», «Ненавижу» и другие полюбились слушателям.

Ранее Иван Дорн откровенно рассказал о чувствах к своей жене.