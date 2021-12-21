Дорн откровенно рассказал о чувствах к своей жене: «Я влюбился в нее, а она — нет!»
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Фото: instagram.com/nastya_novikova
Встречаться Иван и Анастасия начали только после первого курса института. И, как говорит Дорн, «я в нее влюбился, а она в меня — нет». Впрочем, пара вместе уже 14 лет, а чувства только крепнут.
Иван снялся вместе с женой в клипе на песню «Тебе нема сьогодні». Режиссер клипа Юлия Паскаль так и сказала ему, что не видит в роли его экранной возлюбленной никого, кроме его жены. Сам Дорн называл этот клип «одой их любви, семьи и целостности».
В ходе интервью Иван также рассказал Катерине Гордеевой, что вкладывает в понятие любовь. «Любовь — это форма отношений, которая бесконечно меняется, но она основывается на нескольких ключевых чувствах: доверие, благодарность, уважение, всепрощение, терпение».
Певец отметил, что его чувства к жене постоянно развиваются. «Я каждый раз нахожу в своей жене какие-то новые вещи, за которые я ее начинаю заново любить. Я вижу, как она превосходит саму себя, меняется, признает какие-то ошибки свои, мои, прощает их». Он не боится совместной старости и принимает любые изменения. А также признается, что именно благодаря жене в том числе стал таким, какой он есть сейчас.
«Весь стержень меня как личности все-таки заключается в ней», — подытожил Иван.
Фото: Starface, instagram