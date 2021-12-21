Дорн откровенно рассказал о чувствах к своей жене: «Я влюбился в нее, а она — нет!»

Встречаться Иван и Анастасия начали только после первого курса института. И, как говорит Дорн, «я в нее влюбился, а она в меня — нет». Впрочем, пара вместе уже 14 лет, а чувства только крепнут.

Иван снялся вместе с женой в клипе на песню «Тебе нема сьогодні». Режиссер клипа Юлия Паскаль так и сказала ему, что не видит в роли его экранной возлюбленной никого, кроме его жены. Сам Дорн называл этот клип «одой их любви, семьи и целостности».