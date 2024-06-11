«Устраивает истерику из-за халата»: Филипп Киркоров закатил скандал на съемках

Недавно народный артист России Филипп Киркоров выпустил совместную композицию с певцом Олегом Майами «Стирай». В новом влоге со съемок клипа на своем YouTube-канале артист рассказал о работе с коллегой и раскрыл его секреты.

По словам Олега Майами, он остался под впечатлением от сотрудничества с Филиппом Киркоровым. Более того, певец был поражен некоторым его замашкам. Так, исполнитель хита «Просто подари» привез на съемочную площадку четыре чемодана одежды элитных брендов и много пар дорогой обуви стоимостью от 100 до 300 тыс. рублей. Олег Майами подчеркнул, что сам он взял с собой всего три пары ботинок. Больше всего артисту понравились серебряные туфли коллеги, которые он назвал «ластами».

Однако удивила Олега Майами не только дорогостоящая коллекция одежды и обуви певца. На съемках Филипп Киркоров вступил в разборки по телефону из-за того, что ему не вернули «очень красивый» махровый халат. Его коллега отметил, что это выглядело иронично с учетом количества нарядов звезды.

«Это знаешь, как богатые считают свои деньги… Вот, пожалуйста, устраивает истерику из-за халата», — высказался о поведении артиста Олег Майами.

Сам Филипп Киркоров не скрывает, что является заядлым шопоголиком, и у него в доме есть огромная гардеробная, вещи в которой отсортированы по категориям в четком порядке. В коллекции певца есть и концертные костюмы, созданные для него модельером Валентином Юдашкиным.

Ранее мы писали о том, что Филипп Киркоров приобрел одежду от модного бренда Balenciaga, несмотря на запрет.