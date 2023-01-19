Уставший бороться с недугом Николай Басков попросил здоровья у Бога

Певец Николай Басков, который в конце 2022 года перенес две операции на ноге и долгое время хромал, попросил у Бога здоровья. В соцсетях исполнителя появился соответствующий пост, приуроченный к церковному празднику Крещения.

В нем Басков назвал Крещение «символом духовного очищения» и «начала нового».

В поздравлении исполнителя говорится: «Пусть Господь Бог хранит вас и ваших родных и близких, одарит крепким здоровьем, мудростью, своей милостью».

Также Баксов пожелал любить и быть любимыми.

Стоит полагать, что музыкант не зря упомянул о «крепком здоровье», которого ему точно недоставало. В 2022 году певец появился в программе ведущего Бориса Корчевникова с отекшим, лунообразным лицом и всё время плакал.

Он долгое время молчал о том, что происходит со здоровьем, но потом рассказал об операции на ноге. Певец провел на больничном полтора месяца.