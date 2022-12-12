Николай Басков перенес вторую операцию

Певец Николай Басков впервые лично рассказал подробности болезни и объяснил опухшее лицо. Он признался, что «довел» себя до проблем со здоровьем.

Его друг певец Лев Лещенко сказал: «Коля молодец, он перенес две операции».

Сейчас исполнитель находится в «совершенно нормальном состоянии», но не может до конца разгибать колено. Он благодарит за помощь врачей НМИЦ ТО им. Н.Н. Приорова, где оперировался.

«Довел до того состояния, что порвались связки», — поделился певец.

46-летний музыкант отметил, что всех «взбудоражило» его состояние. «Естественно, у меня шел воспалительный процесс, и у меня начался отек, отекли ноги, отекло лицо», - объяснил он.

Басков провел на больничном полтора месяца. В Новый год он планирует выступать – звезду пригласили подзаработать.

Ранее сообщалось, что Баскова прооперировали. Источник утверждал, что была операция на венах. Представитель Баскова частично опроверг эту информацию, уточнив, что хирургическое вмешательство связано с травмированием связки.