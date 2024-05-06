«Установят запрет»: адвокат рассказал, какие меры примут в ОАЭ после выходки Юрия Шевчука

Певцу Юрию Шевчуку могут запретить въезд в ОАЭ после выходки на выступлении в Дубае. Напомним, артист рассуждал о двух способах смены власти и заявил, что ему симпатичнее вариант, когда плохие события заканчивают революцией. Исполнитель призывал поклонников поддержать его точку зрения.

Издание «Абзац» узнало у адвоката и юриста-международника Дмитрия Романенко, что Шевчук может стать персоной нон-грата в этой стране.

«Велика вероятность, что местные органы отреагируют на случившееся и установят запрет Юрию Шевчуку на посещение Дубая», - сказал Романенко.

Он указал, что Эмираты не хотят становиться площадкой для политических заявлений. Кроме того, государство стремится к хорошим отношениям с РФ. При этом Шевчук сделал заявление о «неких дестабилизирующих процессах».

В России, отметил юрист, дадут свою оценку высказываниям певца.

Ранее общественник Андрей Згонников потребовал проверить Шевчука на экстремизм. Сам артист признался, что «ничего не боится». Он напомнил, что не является иноагентом. При этом активиста Шевчук назвал «несчастным двоечником», который, по его мнению, «не знает истории».