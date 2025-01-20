Установлено, употреблял ли запрещенные вещества пресс-секретарь SHAMAN перед смертью

В крови пресс-секретаря певца SHAMAN Антона Коробкова-Землянского не обнаружили следов употребления запрещенных веществ. Благодаря этому была исключена версия, что он погиб от наркотиков. Об этом сообщает РИА Новости.

О том, что судмедэкспертиза была завершена, стало известно 18 января. Однако ее результаты не разглашались. Теперь же появилось заключение.

«Запрещенных веществ в крови не было», - заявил источник.

Причина смерти тоже установлена. Но пока не раскрывается.

Напомним, что Коробков-Землянский скончался в ноябре прошлого года в Москве. Его смерть стала шоком для близких, так как мужчине было всего 40 лет. Предварительно, причиной ухода из жизни стало отравление неизвестным веществом.

К слову, для SHAMAN Антон был не просто пресс-секретарем, а другом. На прощание с ним певец приехал с букетом красных роз.

Ранее SHAMAN посвятил концерт в Липецке Антону Коробкову-Землянскому.