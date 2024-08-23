Установил рекорд: SHAMAN исполнил самую длинную ноту

Певец Ярослав Дронов, выступающий под псевдонимом SHAMAN, установил рекорд по длительности непрерывного исполнения одной ноты в ходе прошедшего на Красной площади сольного концерта.

Как пишет aif.ru, 32-летний артист исполнил самую длинную ноту на русском языке продолжительностью 29 секунд.

На мероприятии присутствовал главный редактор Книги рекордов России Станислав Коненко, который зафиксировал достижение и вручил Дронову соответствующий сертификат.

В завершение концерта SHAMAN исполнил гимн России. В этот момент на Красной площади перед сценой растянули огромный российский триколор.

Ранее депутат Сергей Колунов заявил, что в сентябре в Госдуме состоится круглый стол по вопросу включения песен Олега Газманова и певца SHAMAN в школьную программу. Инициативу также обсудят с представителями родительского и учительского сообществ на базе профильных комитетов нижней палаты парламента. На круглый стол пригласят Николая Расторгуева, Олега Газманова и Ярослава Дронова.