«Получили поддержку»: осенью в Госдуме обсудят включение песен артиста SHAMAN в школьную программу

Депутат Сергей Колунов заявил, что в сентябре в Госдуме состоится круглый стол по вопросу включения песен Олега Газманова и певца SHAMAN в школьную программу. Об этом он сообщил в беседе с 360.ru.

«Мы уже получили поддержку идеи включить патриотические песни современных исполнителей в школьную программу со стороны Минпросвещения», — отметил Колунов.

Депутат добавил, что этот вопрос также обсудят с представителями родительского и учительского сообществ на базе профильных комитетов нижней палаты парламента. На круглый стол пригласят артистов: Николая Расторгуева, Олега Газманова и Ярослава Дронова, выступающего под псевдонимом SHAMAN.

Писатель Платон Беседин ранее высказывался на эту тему и отмечал, что молодым людям в школах нужны свои герои. Они должны любить Родину и уметь созидать.

«Это не просто нормально — это единственно правильно», — говорил он.

Ранее мы писали о том, что 32-летний певец SHAMAN выступил на Запорожской АЭС после пожара из-за атаки ВСУ. Артист исполнил для работников станции свой новый хит «Душа нараспашку».