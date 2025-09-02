«Устали от переездов»: дети Пугачевой и Галкина* не пошли в школу 1 сентября

Дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина* (признан иноагентом на территории РФ) не пошли в школу 1 сентября. В то время как многие российские знаменитости отвели своих детей на линейку, семейство провело этот день на прогулке по Риге, где провело август и не стало торопиться возвращаться на Кипр.

Фотографиями с этой прогулки юморист поделился в соцсетях. Пользователи сразу обратили внимание, что на снимках 11-летние Лиза и Гарри выглядят уставшими и невеселыми. Особенно мрачным всем показался Гарри – на одной из фотографий он и вовсе повесил голову.

«Что-то мальчик не очень-то довольный», «Дети устали от вечных переездов», «Гарри явно не хотел гулять», – пишут в комментариях.

Журналисты отмечают, что у детей мог быть и другой повод не посещать школу в День знаний. Частные учебные заведения Кипра, где семья живет последние три года, «обычно отодвигают начало учебного года и приступают к урокам во второй или даже в третий понедельник сентября».

Напомним, что звездные наследники после переезда с родителями сменили несколько школ.

