Устали от искусственных лиц: Влад Лисовец оценил внешность новой «Мисс Россия»

Стилист Влад Лисовец оценил внешность новой «Мисс Россия» Маргариты Голубевой. Он назвал внешность 22-летней девушки «абсолютным трендом».

Знаток моды дал комментарий сайту Life.ru.

Лисовец счел девушку «симпатичной» и «очень естественной»: по его мнению, в данном случае выбор жюри логичен. Стилист отметил, что общество устало от искусственных лиц, фотошопа, «всего закачанного», а также сделанной красоты.

«Сейчас тренд на нежность», - сказал Лисовец.

Он полагает, что при выборе финалисток жюри заметило: большинство девушек невозможно отличить из-за большого количества косметики на лице. Поэтому участницы «выглядят безвозрастно». На этом фоне победительница сильно выделяется и демонстрирует «нежность красоты русской, заключил стилист.

Ранее врач Тигран Алексанян назвал популярные у участниц конкурсов красоты операции. По его словам, девушки часто прибегают к ринопластике. Красивый нос, объяснил врач, преображает лицо. Это, в свою очередь, повышает шансы на получение контрактов.