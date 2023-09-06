Врач Алексанян раскрыл, какие операции популярны у участниц конкурсов красоты
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Участие в конкурсе красоты для некоторых девушек – заветная мечта. Но одного желания даже при эффектной внешности мало. Какие операции делают конкурсантки, чтобы повысить шансы на победу или получить выгодный контракт? Портал «Страсти» узнал все секреты красавиц у доктора медицинских наук, профессора Тиграна Алексаняна.
Организаторы многих популярных конкурсов красоты утверждают, что строгих требований к параметрам фигуры и внешности у них нет, но тем не менее все участницы – не ниже 170 см, с роскошными волосами, тонкой талией и красивой грудью. Вместе с идеальными внешними данными у каждой девушки должны быть отменные манеры, интересная жизнь, гибкий ум, и желательно активное участие в благотворительности. Также у девушек есть продюсер, который сопровождает на пути к заветной короне, дает рекомендации и советы. И если, по его мнению, пластическая операция усилит шансы на успех, это сразу предлагается конкурсантке. Вот почему коррекция внешности на таких мероприятиях никого не удивляет и девушки охотно пользуются услугами «штатных» пластических хирургов. А для врачей это хороший рейтинг и реклама своих услуг.
Одна из самых популярных операций – ринопластика. Новый нос заметно преображает лицо и значительно повышает ставки на получение контрактов.
Профессиональные хирурги стараются сделать образ более утонченным, «стирают» следы провинциальности, избавляют от природных несовершенств. А самое главное – добавляют уверенности в себе.
Тигран Алексанян
Доктор медицинских наук, профессор, эксперт по ринопластике, главный врач клиники Art Plastic
Знаменитая Приянка Чопра когда-то победила в конкурсе «Мисс Мира-2000». Ее экзотическая внешность и живой ум покорили жюри и зрителей, но построить головокружительную карьеру она смогла лишь после хирургического вмешательства. Модель с индийскими корнями уверяет поклонников, что операция была вынужденной из-за неудачного удаления полипов в носу. В результате этого деформировалась переносица и карьера была под угрозой.
«В далеком 2000-м пластика была еще не так востребована, но со временем определенными стереотипы и стандарты стали навязываться все больше и больше», - отметил эксперт.
2014-м году титул «Мисс Доминиканская Республика» получила Барбара Сантана, которая впоследствии решила продолжить путь в других более популярных конкурсах. Ожидая от продюсера план тренировок, Сантана получила предложение о ринопластике и маммопластике. Так, в 19 лет, перед участием в «Мисс Мира-2014», Барбара сделала обе операции. Ей удалось стать популярной, построить карьеру, но она ни раз признавалась, что в то время принимала решение не для себя, а под давлением.
Победительница «Мисс Венесуэла -2016» Кейси Саяго стала одной из пяти финалисток на более престижном конкурсе «Мисс Вселенная-2017». Но перед этим сделала ринопластику и липосакцию, чтобы профиль и очертания фигуры стали более утонченные и красивые. Модель призналась, что ее продюсер был уверен в том, что без этих шагов успеха не достичь. Кейси сначала сомневалась, но после операций никогда не жалела об изменениях внешности. Тем более что пластика улучшила образ и помогла ей сделать прорыв в карьере.
Титул «Мисс Вселенная» в этом году получила представительница Мексики Андреа Меса. Кроме карьеры модели и визажиста, девушка активно участвует в движении против гендерного насилия. Также Андрея частый гость клиник эстетической медицины. По мнению специалиста, не вызывает