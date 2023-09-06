Врач Алексанян раскрыл, какие операции популярны у участниц конкурсов красоты

Знаменитая Приянка Чопра когда-то победила в конкурсе «Мисс Мира-2000». Ее экзотическая внешность и живой ум покорили жюри и зрителей, но построить головокружительную карьеру она смогла лишь после хирургического вмешательства. Модель с индийскими корнями уверяет поклонников, что операция была вынужденной из-за неудачного удаления полипов в носу. В результате этого деформировалась переносица и карьера была под угрозой.

«В далеком 2000-м пластика была еще не так востребована, но со временем определенными стереотипы и стандарты стали навязываться все больше и больше», - отметил эксперт.

2014-м году титул «Мисс Доминиканская Республика» получила Барбара Сантана, которая впоследствии решила продолжить путь в других более популярных конкурсах. Ожидая от продюсера план тренировок, Сантана получила предложение о ринопластике и маммопластике. Так, в 19 лет, перед участием в «Мисс Мира-2014», Барбара сделала обе операции. Ей удалось стать популярной, построить карьеру, но она ни раз признавалась, что в то время принимала решение не для себя, а под давлением.

Победительница «Мисс Венесуэла -2016» Кейси Саяго стала одной из пяти финалисток на более престижном конкурсе «Мисс Вселенная-2017». Но перед этим сделала ринопластику и липосакцию, чтобы профиль и очертания фигуры стали более утонченные и красивые. Модель призналась, что ее продюсер был уверен в том, что без этих шагов успеха не достичь. Кейси сначала сомневалась, но после операций никогда не жалела об изменениях внешности. Тем более что пластика улучшила образ и помогла ей сделать прорыв в карьере.

Титул «Мисс Вселенная» в этом году получила представительница Мексики Андреа Меса. Кроме карьеры модели и визажиста, девушка активно участвует в движении против гендерного насилия. Также Андрея частый гость клиник эстетической медицины. По мнению специалиста, не вызывает