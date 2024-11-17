«Мы буквально хохотали»: Севиль прокомментировала слухи об уходе Artik из состава дуэта Artik&Asti

Севиль сообщила, что новость об уходе певца Artik из состава дуэта Artik&Asti рассмешила ее.

В беседе с журналистами на концерте «Звезды востока» Севиль прокомментировала последние слухи, связанные с не только с личной жизнью, но и творческой. Девушка призналась, что видела новости о том, что Artik официально покидает состав их совместного дуэта.

Севиль не дала однозначного ответа, является ли это правдой или нет. Однако подчеркнула, что такие слухи распространяются уже не первый год и периодически публикуются. По словам артистки, эти новости вызывают у нее и Artik только смех.

Также певица поблагодарила за переживания, связанные с судьбой дуэта Artik&Asti. Она подчеркнула, что ей приятно такое трепетное внимание. Подробности приводит Telegram-канал WOWNEWS.

«Мы сегодня буквально в фан-чате Artik&Asti хохотали. Мы вспоминали предыдущие видео. Этой новости уже третий год, мне кажется. Друзья, спасибо вам большое за внимание. Это всегда бесценно. У нас все отлично», — заявила Севиль.

Напомним, что недавно в СМИ появилась информация, связанная с уходом Artik из дуэта, отказавшегося петь песни группы даже за рубежом. Тогда утверждалось, что в состав Artik&Asti входит только одна певица Севиль.

Ранее мы писали о том, что продюсер оценил уход певца Artik из дуэта Artik & Asti.