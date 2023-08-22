«Устала от лживого шоу-бизнеса»: стало известно, почему Азиза ушла со сцены

Друг Азизы рассказал, что певица занялась написанием энергетических картин. Артистка давно пропала с поля зрения — несколько месяцев назад она объявила, что покидает сцену. Однако о причинах творческого перерыва певица не рассказывала.

Близкий друг Азизы журналист Денис Сорокин рассказал порталу PROZVEZD, что певица ушла со сцены сознательно после того, как одну из ее новых песен не взяли в ротации на радио и телевидение.

«У Азизы все прекрасно: она просто устала от лживого мира шоу-бизнеса», — рассказал Сорокин.

Сейчас Азиза посвятила себя творчеству. Как сообщил друг знаменитости, она увлеклась созданием энергетических картин, обладающих целительными свойствами и даже позволяющими изменять реальность.

«Она счастлива, что смогла позволить себе заниматься тем, что хочет. Она даже внешне изменилась: помолодела, похорошела. Не тратит нервы попусту, живет вдали от города, на берегу озера, и радуется. Накупила себе кучу красок, холстов и творит», — объяснил журналист.

Впрочем, навсегда покидать сцену Азиза пока не собирается, ведь ей до сих пор поступают предложения о выступлениях. По мнению Сорокина, певица вернется в шоу-бизнес, но стоит немного подождать.

«Такие люди, как Азиза, не могут долго находиться без пения. Поэтому, конечно, она вернётся. Организаторы концертов и тв-программ знают: люди Азизу обожают, она дает рейтинг, поэтому ей постоянно поступают разные предложения. Пока она от них отказывается. Она вернется и покажет, кто признанная дива шоу-бизнеса», — рассказал друг артистки.

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