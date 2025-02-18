«Устала от этих вечных обсуждений»: Бьянка отказалась от реалити-шоу после скандала с Natan и Лерчек

Певица Бьянка рассказала, что больше не собирается сниматься в реалити-шоу. В 2024 году она приняла участие в «Звездах в джунглях», и повторять опыт она не хочет.

В проекте Бьянка оказалась вовлечена в скандал. Рэпер Natan закрутил роман сначала с блогершей Лерчек, а затем с «королевой русского RnB». И хоть развивать эти отношения Бьянка не стала, осадок после случившегося у нее все же остался. Она отметила, что ей не нравится слушать сплетни о себе.

«Несмотря на то, что я 25 лет в шоу-бизнесе, я осталась искренним, добрым и честным человеком. Я не привыкла, когда мной пытаются манипулировать. И устала от этих вечных обсуждений, когда после испытаний тебя все обсуждают», - поделилась Бьянка в шоу «УТРО.ТНТ».

По словам певицы, ей гораздо ближе музыкальные проекты. Например, она очень любит приходить в качестве приглашенного гостя в шоу «Конфетка».

Ранее певица Бьянка объяснила, почему не ходит на свидания.